Сергей Носов: «Явка тагильчан 18 марта будет не ниже прошлых президентских выборов»

На совещании 12 февраля глава Нижнего Тагила отметил, что явка избирателей на президентские выборы в марте 2018 года будет высокой. По словам мэра, явка на выборы ожидается одной из самых высоких на Урале.

Я никогда не делал прогнозов. Но я могу точно сказать, зная тагильчан - явка будет та, за которую Нижнему Тагилу будет не стыдно. Тагил всегда был активным прокомментировал предстоящие выборы Сергей Носов.

По словам главы, тагильчан заставляет идти на выборы государственная ответственность. Горожане понимают, что участие в голосовании - это государственно важный вопрос. Сергей Носов ожидает, что явка избирателей в Нижнем Тагиле будет одной из самых высоких по городам Свердловской области: выше, чем в Екатеринбурге и других крупных городах на Урале.

Предполагать дело неблагодарное, но я вспомню о явке в 63% на прошлых президентских выборах. Не меньше точно, а вот на сколько больше... Вы знаете, много предположений было по сентябрьским выборам прошлого года, и как мы видим, никто не угадал отметил Сергей Носов.