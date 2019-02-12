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Художница Наталья Зимина создала проект «Художественные дома в Нижнем Тагиле»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Художница Наталья Зимина создала проект «Художественные дома в Нижнем Тагиле»

12 февраля, 13:42ПолитикаФото: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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