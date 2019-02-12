Художница Наталья Зимина создала проект «Художественные дома в Нижнем Тагиле»

На нарисованных тагильской художницей картинах изображены особняки, в которых ранее жили купцы. Почти все здания являются памятниками архитектуры.

Автор включила в проект не только изображения особняков, но и краткие описания с историей зданий. Большинство объектов, вошедших в проект расположены на ул. Ленина и ул. Карла-Маркса.