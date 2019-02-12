Художница Наталья Зимина создала проект «Художественные дома в Нижнем Тагиле»
12 февраля, 13:42ПолитикаФото: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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Художница Наталья Зимина создала проект «Художественные дома в Нижнем Тагиле».
Сюжеты: Нижний Тагил
На нарисованных тагильской художницей картинах изображены особняки, в которых ранее жили купцы. Почти все здания являются памятниками архитектуры.
Автор включила в проект не только изображения особняков, но и краткие описания с историей зданий. Большинство объектов, вошедших в проект расположены на ул. Ленина и ул. Карла-Маркса.
В администрации Нижнего Тагила рассматривается возможность поддержки проекта, созданного Натальей Зиминой.
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