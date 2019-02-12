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Новый генконсул Великобритании назначен в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новый генконсул Великобритании назначен в Екатеринбурге

12 февраля, 19:20ПолитикаФото: представительство МИД РФ в Екатеринбурге
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