Новый генконсул Великобритании назначен в Екатеринбурге
12 февраля, 19:20ПолитикаФото: представительство МИД РФ в Екатеринбурге
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12 февраля в Екатеринбурге к исполнению обязанностей приступил новый генконсул Великобритании.
Сюжеты: Екатеринбург
Ричард Дьюэлл является генконсулом Соединённого королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Обязанности консула он будет исполнять в УрФО, Оренбургской области, Пермском крае, Башкирии, Удмуртии, сообщили в представительстве МИДа России в Екатеринбурге.
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