Эрцканцлер Романовской империи подал в суд на свердловских депутатов
Эрцканцлер виртуального государства Романовская империя, политик и предприниматель Антон Баков подал в суд иск против Заксобрания Свердловской области из-за отказа изменить название региона, пишет 66.ру.
Баков полагает, что отказ депутатов рассмотреть вариант о переименовании Свердловской области противоречит части 2 статьи 13 Конституции России («Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»).
Истец требует признать устав региона в части наименования противоречащим Конституции, признать действие (бездействие) Заксобрания в части переименована Свердловской области наущающими права граждан, обязать депутатов принять меры, направленные на приведение наименования Свердловской области в соответствие с Конституцией России.
Обязательное употребление идеологически окрашенного имени Свердлова в государственном названии нашей области, ежечасно звучащее в сообщениях средств массовой информации, вписывающееся в почтовые отправления, употребляющееся во всех официальных документах, глубоко возмущает, нервирует меня и причиняет мне моральные страдания,сказано в заявлении.
Ранее Баков пояснял, что предложил депутатам альтернативный вариант переименования региона — Урал. Однако, по его словам, от Заксобрания реакции не последовало.