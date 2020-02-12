Эрцканцлер Романовской империи подал в суд на свердловских депутатов

Баков полагает, что отказ депутатов рассмотреть вариант о переименовании Свердловской области противоречит части 2 статьи 13 Конституции России («Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»).

Истец требует признать устав региона в части наименования противоречащим Конституции, признать действие (бездействие) Заксобрания в части переименована Свердловской области наущающими права граждан, обязать депутатов принять меры, направленные на приведение наименования Свердловской области в соответствие с Конституцией России.

Обязательное употребление идеологически окрашенного имени Свердлова в государственном названии нашей области, ежечасно звучащее в сообщениях средств массовой информации, вписывающееся в почтовые отправления, употребляющееся во всех официальных документах, глубоко возмущает, нервирует меня и причиняет мне моральные страдания,сказано в заявлении.