Куйвашев согласовал кандидатуру депутата Соколюка на пост в областном парламенте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал кандидатуру свердловского депутата Петра Соколюка на пост главы комитета областного парламента по бюджету.

Кандидатура Соколюка была представлена после того, как она была одобрена в самом законодательном собрании, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в резиденции главы региона. По словам собеседника, Соколюка предложила на пост спикер свердловского законодательного собрания Людмила Бабушкина. Ранее она также подтверждала, что он проходит согласование на пост. Сам Петр Соколюк заявил, что не встречался с губернатором и не имеет информации о согласовании своей кандидатуры. При этом депутат подтвердил, что его назначение будет рассмотрено 16 февраля во время заседания Законодательного собрания.

