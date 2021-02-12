Куйвашев согласовал кандидатуру депутата Соколюка на пост в областном парламенте

Куйвашев согласовал кандидатуру депутата Соколюка на пост в областном парламенте

Сегодня, 14:06ПолитикаPhoto: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал кандидатуру свердловского депутата Петра Соколюка на пост главы комитета областного парламента по бюджету.

Кандидатура Соколюка была представлена после того, как она была одобрена в самом законодательном собрании, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в резиденции главы региона.

По словам собеседника, Соколюка предложила на пост спикер свердловского законодательного собрания Людмила Бабушкина. Ранее она также подтверждала, что он проходит согласование на пост.

Сам Петр Соколюк заявил, что не встречался с губернатором и не имеет информации о согласовании своей кандидатуры. При этом депутат подтвердил, что его назначение будет рассмотрено 16 февраля во время заседания Законодательного собрания.

Related news:
Евгений КуйвашевназначениедепутатПетр Соколюк
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы