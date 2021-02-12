Свердловская чиновница станет главой Госкомитета по туризму Башкирии

Напомним, 11 февраля стало известно, что Туканова подала заявление об отставке с поста руководителя Центра развития туризма Свердловской области. Глава региона Евгений Куйвашев принял отставку. Салават Нафиков покинул свой пост 10 февраля. Сообщается, что причиной стали «личные обстоятельства». Указ об его отставке будет подписан в ближайшее время.