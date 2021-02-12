Свердловская чиновница станет главой Госкомитета по туризму Башкирии

Свердловская чиновница станет главой Госкомитета по туризму Башкирии

Сегодня, 14:45
Политика
Photo: личная страница Эльмиры Тукановой на Facebook
Экс-глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова станет главой комитета по туризму Башкирии.

Она займет место покинувшего пост Салавата Нафикова, пишет Mkset со ссылкой на источник в республиканском правительстве.

Ожидается, что в качестве руководителя Туканова будет представлена на следующей неделе.

Напомним, 11 февраля стало известно, что Туканова подала заявление об отставке с поста руководителя Центра развития туризма Свердловской области. Глава региона Евгений Куйвашев принял отставку. Салават Нафиков покинул свой пост 10 февраля. Сообщается, что причиной стали «личные обстоятельства». Указ об его отставке будет подписан в ближайшее время.

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