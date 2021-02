В Екатеринбурге сформирован состав Общественной палаты

В Екатеринбурге завершилось формирование состава Общественной палаты. Голосованием были определены недостающие 11 человек.

По итогам рейтингового голосования, в состав общественной палаты из 33 членов войдут Ольга Васькова, Иван Голубых, Михаил Горюнов, Иван Кадочников, Алексей Мешавкин, Владимир Мороз, Екатерина Петрова, Наталья Попова, Юлия Рыцева, Максим Спасский и Сергей Федяков, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Список был направлен на рассмотрение главе Екатеринбурга Алексею Орлову и городской думе. Напомним, 10 февраля в Екатеринбурге впервые с 2008 года состоялась инаугурация главы города. Последний раз данное мероприятие проводил Аркадий Чернецкий. В 2021 году процедуру провели для нового мэра Алексея Орлова. Он был выбран по результатам конкурса, который проходил в январе и феврале. В Екатеринбурге впервые за 13 лет состоялась инаугурация нового мэра

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter