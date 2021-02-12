В Екатеринбурге сформирован состав Общественной палаты

В Екатеринбурге сформирован состав Общественной палаты

Сегодня, 09:33ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге завершилось формирование состава Общественной палаты. Голосованием были определены недостающие 11 человек.

По итогам рейтингового голосования, в состав общественной палаты из 33 членов войдут Ольга Васькова, Иван Голубых, Михаил Горюнов, Иван Кадочников, Алексей Мешавкин, Владимир Мороз, Екатерина Петрова, Наталья Попова, Юлия Рыцева, Максим Спасский и Сергей Федяков, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Список был направлен на рассмотрение главе Екатеринбурга Алексею Орлову и городской думе.

Напомним, 10 февраля в Екатеринбурге впервые с 2008 года состоялась инаугурация главы города. Последний раз данное мероприятие проводил Аркадий Чернецкий. В 2021 году процедуру провели для нового мэра Алексея Орлова. Он был выбран по результатам конкурса, который проходил в январе и феврале.

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