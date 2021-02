Закрытие паблика в ВК и сохранение масочного режима. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 12 февраля.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram заявил, что масочный режим в регионе будет сохранен. Он отметил, что несмотря на снижение уровня заболеваемости, оперштаб ежедневно фиксирует более 200 случаев инфицирования. По словам губернатора, он ориентируется на мнение специалистов при принятии решения. Куйвашев напомнил, что помимо COVID-19 в Свердловской области сейчас прогрессируют сезонный грипп и ОРВИ. Куйвашев заявил о преждевременности снятия масочного режима в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удовлетворил заявление об отставке главы Центра развития туризма региона Эльмиры Тукановой. О том, что она собирается занять должность главы комитета по туризму Башкирии, сообщили СМИ. Глава региона вручил Тукановой знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени. Куйвашев уволил главу Центра развития туризма Свердловской области Эльмиру Туканову Тагильчанин Максим Червоткин через суд добился увеличения компенсации морального вреда в пять раз за избиение в полицейском участке. Осенью 2020 года ему присудили выплату в размере 30 тысяч рублей. После поданной апелляции, Свердловский областной суд увеличил ее до 150 тысяч рублей. Червоткина избили три сотрудника правоохранительных органов в отделении полиции. В октябре 2018 года тагильчанина вызвали на допрос и стали заставлять угрозами признаться в совершении преступления. Червоткин ответил отказом, тогда полицейские избили его. Сейчас бывшие сотрудники МВД отбывают наказание в тюрьме. Тагильчанин Червоткин добился пятикратного увеличения компенсации за пытки в полиции В Нижнем Тагиле, после публикации TagilCity.ru, за травлю детей был заблокирован паблик во «ВКонтакте». В группе состояло более 6,5 тысячи подписчиков, в описании значилось, что она предназначена для юмора. Однако на самом деле администраторы выкладывали фотографии несовершеннолетних детей без их разрешения, унижали их и оскорбляли, побуждали подписчиков к насилию, требовали деньги за удаление постов и выражались нецензурной бранью. Скрытые администраторы группы не удалили пост о мальчике с Вагонки, когда об этом попросила его мама. Тогда женщина написала заявление в полицию. В результате нашли 12-летнюю девочку, которая выложила пост. Однако она не понесла никакого наказания, потому что ей еще нет 14 лет. Тогда мама мальчика обратилась в СМИ. После выхода публикации паблик был заблокирована через два дня. В Тагиле за травлю детей заблокирован паблик во «ВКонтакте» с 6,5 тысячи подписчиков

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter