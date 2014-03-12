Николай Диденко возвращается в администрацию Нижнего Тагила на общественных началах

Бывший глава исполнительной власти муниципалитета неожиданно для многих был замечен в коридорах Администрации и уже принял участие как общественный эксперт на одном из недавних административных совещаний под председательством Сергея Носова. Более того, у Николая Диденко появилась новая «должность», функционал которой определен проектом программы перспективного развития Нижнего Тагила до 2022 года.

Слухи о так называемом возвращении Николая Диденко для дальнейшего участия в общественно-политической жизни города муссировались и ранее, но без веских на то оснований. Однако на прошлой неделе, когда в мэрии состоялось плановое совещание по подготовке перспективного плана мероприятий в связи с предстоящим юбилеем - 300-летием с момента основания Нижнего Тагила, экс-мэр неожиданно для многих появился в зале заседания коллегии при главе города. Причем не как наблюдатель или гость, а как полноправный участник совещания. Статус пребывавшего почти 6 лет на пенсии бывшего чиновника, руководившего городом 18 лет подряд, человека с неоднозначной репутацией, которого сначала отметили знаком отличия федерального значения за безупречную службу в муниципальном самоуправлении, а потом исключенного из рядов «Единой России», был определен позже.

Действительно, я был приглашен действующим руководством города на совещание, посвященное подготовке к юбилею Нижнего Тагила. 300 лет городу исполнится, правда, в 2022 году. Собственно, дело даже не в юбилейной дате, а в подготовке перспективной многолетней программы развития Нижнего Тагила с соответствующим планом мероприятий. Если такой документ удастся подготовить, то не исключено, что часть финансирования для воплощения задуманного в жизнь муниципалитет имеет все шансы получить из средств федерального бюджета, - пояснил бывший градоначальник, срок полномочий которого закончился летом 2008 года.

По словам господина Диденко, подобный прецедент государственной поддержки отдельно взятого города уже был. В 1997 году по случаю 275-летия с момента основания городу были выделены средства из федерального бюджета. Сейчас ситуация несколько иная, считает экс-мэр, но если подготовить всю документацию, город может получить господдержку.

Вопреки слухам, бывший градоначальник не претендует ни на какой пост в административной структуре Сергея Носова, хотя общественную должность он фактически уже получил. Как сообщили автору в аппарате мэрии, на упомянутом выше совещании было принято решение о создании рабочей группы по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила, а «Диденко утвержден одним из сопредседателей этой группы на общественных началах». Сам виновник возникших слухов уже выразил свою готовность оказывать консультативную помощь в подобных вопросах и главе города Сергею Носову, и его новой правой руке - первому вице-мэру Владиславу Пинаеву.

Напомним, в 2008 году Николай Диденко был подвергнут критике со стороны регионального руководства «Единой России» и исключен из партии, несмотря на поддержку его действующим тогда губернатором области Эдуардом Росселем. Позже против Диденко было возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями на посту мэра, однако собрать убедительные доказательства для передачи дела в суд следствию так и не удалось.