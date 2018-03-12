Участники конкурса «Лидеры России» получили должности в Администрации Президента РФ

Должностями в Администрации Президента РФ, органах исполнительной власти, больших корпорациях удостоены 45 участников конкурса «Лидеры России».

Месяц назад на встрече с победителями конкурса Владимир Путин отметил, что в отношении многих из них уже есть «конкретные наметки и предложения». На сегодняшний день, 12 марта, новые должности получили 10 участников той встречи.



Так, два участника конкурса получили назначения на посты в Администрации Президента РФ — один из них займет должность начальника Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике, второй отныне является главным советником Управления Президента по внутренней политике. В министерствах — экономического развития, здравоохранения и энергетики — получили новые должности заместителей министров трое других участников.



Также назначены новые руководители на должности министров образования, экономики, промышленности других регионов страны. Необходимо отметить, что каждый из получивших новое назначение поднят сразу на несколько ступеней карьерной лестницы, и при обычном карьерном росте этот процесс занимает от трех до десяти лет.



