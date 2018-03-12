Участники конкурса «Лидеры России» получили должности в Администрации Президента РФ

Месяц назад на встрече с победителями конкурса Владимир Путин отметил, что в отношении многих из них уже есть «конкретные наметки и предложения». На сегодняшний день, 12 марта, новые должности получили 10 участников той встречи.

Так, два участника конкурса получили назначения на посты в Администрации Президента РФ — один из них займет должность начальника Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике, второй отныне является главным советником Управления Президента по внутренней политике. В министерствах — экономического развития, здравоохранения и энергетики — получили новые должности заместителей министров трое других участников.

Также назначены новые руководители на должности министров образования, экономики, промышленности других регионов страны. Необходимо отметить, что каждый из получивших новое назначение поднят сразу на несколько ступеней карьерной лестницы, и при обычном карьерном росте этот процесс занимает от трех до десяти лет.

Хочу поздравить всех, кто достаточно быстро сумел получить новую задачу. Фактически, это такой суперфинал для всех, кто получил новое назначение. Хочу успокоить тех, кто ещё не получил назначение на высокую должность. Уверен, что всё случится в самые ближайшие месяцы, поскольку ясно, что сегодня есть огромный спрос на амбициозных, талантливых и прошедших такое серьёзное тестирование менеджеров. Поэтому, думаю, что это хорошая традиция, чтобы, условно говоря, после каждого конкурса «Лидеры России», как можно быстрее создавать новую процедуру отбора. Чтобы как можно быстрее те, кто прошел, допустим, до полуфинала, смогли снова попробовать свои силы отметил президент РАСО Станислав Наумов.