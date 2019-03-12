Экс-депутат екатеринбургской думы Швалев занял должность в омском Mинстрое
Сегодня, 20:45ПолитикаФото: официальный сайт гордумы Екатеринбурга
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Бывший екатеринбургский депутат Антон Швалев занял должность замначальника отдела омского Mинстроя.
Сюжеты: Екатеринбург
Экс-депутат Антон Швалев занял должность замначальника отдела по реализации программ капитального ремонта и жилищного хозяйства. Он включен в комиссию по отбору организаций для оказания услуг по капремонту домов.
Распоряжение о назначении Швалева размещено на сайте Минстроя. Как пишет Город55, о приезде политика стало известно в январе 2019 года. Предполагалось, что Антон Швалев претендует на одну из должностей в мэрии Омска.
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