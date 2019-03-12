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Проверка начата в отношении вице-мэра Екатеринбурга из-за обращений в прокуратуру
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проверка начата в отношении вице-мэра Екатеринбурга из-за обращений в прокуратуру

Сегодня, 09:58ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
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