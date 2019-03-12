Проверка начата в отношении вице-мэра Екатеринбурга из-за обращений в прокуратуру

Решение о проведении проверки связано с представлением прокуратуры, в котором говорится о многочисленных обращениях граждан и СМИ с жалобами на работу чиновника.

В соответствии с законодательством, при обращении граждан или организаций, проводится стандартная процедура проверки,сообщается на официальном сайте Екатеринбурга.

По предварительной информации, обращения граждан связаны с тем, что Гагарин владеет долями в коммерческих организациях, что запрещено законом о муниципальной службе.