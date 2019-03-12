Проверка начата в отношении вице-мэра Екатеринбурга из-за обращений в прокуратуру
Сегодня, 09:58ПолитикаФото: Екатеринбург.рф
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В мэрии Екатеринбурга начата проверка в отношении заместителя главы города по политике Анатолия Гагарина.
Сюжеты: Екатеринбург
Решение о проведении проверки связано с представлением прокуратуры, в котором говорится о многочисленных обращениях граждан и СМИ с жалобами на работу чиновника.
В соответствии с законодательством, при обращении граждан или организаций, проводится стандартная процедура проверки,сообщается на официальном сайте Екатеринбурга.
По предварительной информации, обращения граждан связаны с тем, что Гагарин владеет долями в коммерческих организациях, что запрещено законом о муниципальной службе.
Анатолий Гагарин написал заявление об отставке, однако 11 марта отозвал документ.
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