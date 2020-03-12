Большая часть регионов России поддержала поправки в Конституцию

При этом необходимым минимумом, который позволит направить закон для проверки в Конституционный суд, является 57 субъектов РФ. В случае, если КС вынесет положительное заключение, то закон об изменениях в Конституции будет вынесен на общероссийское голосование. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что поправки вступят в силу только, если их одобрят граждане.