Большая часть регионов России поддержала поправки в Конституцию
Сегодня, 18:25ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 62 регионах России Законодательные собрания выступили за принятие закона о поправках в Конституцию, пишет ТАСС.
При этом необходимым минимумом, который позволит направить закон для проверки в Конституционный суд, является 57 субъектов РФ. В случае, если КС вынесет положительное заключение, то закон об изменениях в Конституции будет вынесен на общероссийское голосование. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что поправки вступят в силу только, если их одобрят граждане.
Напомним, Свердловская область также вошла в список регионов, где депутаты законодательного собрания поддержали принятие поправок в Конституцию.
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