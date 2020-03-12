На Урале полиция задержала участника пикета против поправок в Конституцию

Тиунова задержали у здания Заксобрания. Как сообщает правозащитница Галина Королева, мужчина задержан за надпись на плакате «Нет узурпации власти».

Одиночные пикеты в Екатеринбурге продолжаются. У здания Заксобрания выстроились активисты, выступающие против поправок и активисты, поддерживающие поправки. Сегодня областные думы и Заксобрания регионов России рассматривают закон о поправках в Конституцию. Чтобы поправки были приняты, их должны одобрить 2/3 региональных парламентов.