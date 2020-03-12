Свердловские депутаты поддержали принятие поправок к Конституции

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Заксобрание Свердловской области одобрило поправки к Конституции. «За» проголосовали 43 депутата, двое воздержались, пишет портал Е1.
Лидер фракции КПРФ Александр Ивачев предложил внести в Конституцию право народа на недра, а также отменить пенсионную реформу. По его словам, партия считает поправки недостаточными и не будет голосовать «за».
Поправки к основному закону страны должны одобрить 2/3 региональных Заксобраний. После этого они поступят на рассмотрение в Конституционный суд. Затем предстоит проголосовать россиянам, голосование назначено на 22 апреля.
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