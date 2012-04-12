Владимир Путин назвал приоритеты своей политики на посту президента РФ

В качестве первого направления своей работы Путин назвал решениедемографических проблем. По его словам, необходимо предпринять «шаги посбережению и развитию народа», в частности, поддерживать институт семьи.

Еще одной целью Путина является обустройство территории России. Главнымиприоритетами на этом направлении станет развитие Сибири и ДальнегоВостока.

Третьей целью, по словам будущего президента, является создание новыхрабочих мест. Кроме того, как отметил Путин, необходимо «построить новуюэкономику», которая сможет показать рост в условиях жесткойконкуренции.

Наконец, заявил Путин, России нужно укреплять позиции в мире. Преждевсего, по его словам, следует развивать отношения «в евразийскомпространстве».

По словам Путина, он в первом же своем президентском указе обозначит«дорожную карту» по всем заявленным инициативам. «Работа по нимпрактически уже началась», - заявил он.