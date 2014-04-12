Возможности Нижнего Тагила презентуют Совету Федераций

По его словам, регион представит порядка 8-10 проектов, которые будут отражать интересы не только Свердловской области, но и целого ряда регионов РФ и всей страны.

Мы участвует в работе четырех профильных комитетов. (…) Будет обсуждаться ряд тем: это важная тема по развитию моногородов и закрытых городов, это темы связанные с экономической политикой, в частности, развитие экономических и инвестиционных проектов отметил А.Петров.

Кроме того, это вопросы социальной политики, в том числе госпиталя восстановительной медицины в Нижнем Тагиле, который будет работать на несколько регионов.

Также мы будем представлять наш проекты уральского технополиса и развития Уральской федерального университета, которые должны стать одними из базовых проектов развития образования в РФ добавил вице-премьер областного правительства.

По его словам, власти региона намерены обсудить с сенаторами вопросы строительства транспортных развязок в области, реализацию проекта особой экономической зоны «Титановая долина», подготовку к проведению чемпионата мира 2018 года и строительство стадиона.

Кроме того, на пленарном заседании Совета Федерации будет предоставлен «час субъекта», в ходе которого выступят губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель областного заксобрания Валентина Бабушкина.

Также в здании Совета Федерации будет представлена крупная выставочная экспозиция, рассказывающая о Свердловской области.

По словам президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, затраты на организацию мероприятия составит 7-8 млн рублей.

Гости пресс-центра подчеркнули, что в рамках подобных мероприятий более важное значение приобретают встречи в формате «один на один».

По их словам, Дни Свердловской области в Совете Федерации - это возможность для представителей областных ведомств и предприятий пообщаться с чиновниками федерального уровня, с которыми достаточно сложно встретиться в обычные дни.

Это очень серьезное мероприятие, и за кулисами будут происходить не менее важные переговоры, чем те, которые смогут осветить СМИ добавил А.Беседин.