«Пятилетка развития» заменит программу «Новое качество жизни уральцев»

Возможно, отменив одну программу, правительство внедрит в реализацию другую программу «Пятилетка развития», принятую в прошлом году и рассчитанную до 2021 года.



Программа «Новое качество жизни уральцев» была рассчитана на 4 года и содержала в себе планы снижения смертности, подъема демографических показателей, улучшение качества жизни жителей региона, пишет «АиФ-Урал».