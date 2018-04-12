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Новости Нижнего Тагила

«Пятилетка развития» заменит программу «Новое качество жизни уральцев»

12 апреля 2018, 23:35Добавить новость
администрация,медицина,политика,Свердловская область,демография,качество жизни,областное правительство
В Правительстве Свердловской области 13 апреля на заседании поднимут вопрос об отказе от комплексной программы «Новое качество жизни уральцев» и внедрении новой программы «Пятилетка развития».

Возможно, отменив одну программу, правительство внедрит в реализацию другую программу «Пятилетка развития», принятую в прошлом году и рассчитанную до 2021 года.

Программа «Новое качество жизни уральцев» была рассчитана на 4 года и содержала в себе планы снижения смертности, подъема демографических показателей, улучшение качества жизни жителей региона, пишет «АиФ-Урал».

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