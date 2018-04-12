«Пятилетка развития» заменит программу «Новое качество жизни уральцев»

В Правительстве Свердловской области 13 апреля на заседании поднимут вопрос об отказе от комплексной программы «Новое качество жизни уральцев» и внедрении новой программы «Пятилетка развития».
Возможно, отменив одну программу, правительство внедрит в реализацию другую программу «Пятилетка развития», принятую в прошлом году и рассчитанную до 2021 года.
Программа «Новое качество жизни уральцев» была рассчитана на 4 года и содержала в себе планы снижения смертности, подъема демографических показателей, улучшение качества жизни жителей региона, пишет «АиФ-Урал».