Cаммит GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля

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С 9 по 11 июля 2019 года в Екатеринбурге на площадке конгресс-центра Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет саммит GMIS-2019, сообщает правительство Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Планируется, что в саммите примут участие 2000 человек, среди которых 500 – представители российских и международных СМИ.
Конгресс-центр в настоящий момент находится в завершающей стадии строительства. Ранее состоялось несколько рабочих поездок представителей оргкомитета в Екатеринбург с целью проверки готовности инфраструктуры, рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета GMIS Антон Кобяков.
По словам зампредседателя Правительства Российской Федерации, председателя оргкомитета Дмитрия Козака, данное мероприятие подчеркивает роль России в мировой экономике и укреплении международного сотрудничества на пороге четвертой промышленной революции.
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