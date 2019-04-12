Cаммит GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля

Планируется, что в саммите примут участие 2000 человек, среди которых 500 – представители российских и международных СМИ.

Конгресс-центр в настоящий момент находится в завершающей стадии строительства. Ранее состоялось несколько рабочих поездок представителей оргкомитета в Екатеринбург с целью проверки готовности инфраструктуры, рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета GMIS Антон Кобяков.