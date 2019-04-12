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Cаммит GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Cаммит GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля

Сегодня, 21:43ПолитикаФото: 1MediaInvest
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