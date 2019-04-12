Экс-советник Паслера стал помощником полпреда президента в УрФО
Сегодня, 13:55ПолитикаФото: сайт Уральского института управления РАНХиГС
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Бывший советник Дениса Паслера стал помощником полпреда президента России в УрФО Николая Цуканова, сообщает интернет-издание Znak.
На новом посту экс-заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Евгений Гурарий будет координировать решение вопросов в области цифровой экономики и информатизации региона, а также работать с цифровыми проектами и заниматься проектной работой.
Подобными видами деятельности Евгений Гурарий занимался и во время работы в администрации губернатора.
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