Послание президента к Федеральному собранию будет «постковидным»

Послание парламенту, по словам Пескова, «так или иначе будет постковидным» и также затронет меры поддержки населения. О том, чему будет посвящено ежегодное послание Федеральному собранию пресс-секретарь главы государства рассказал телеканалу «Россия 1».
Дмитрий Песков отметил, что сейчас в России из-за коронавируса ощущается кризис. Он, по его словам, еще не закончился и сколько времени на это понадобится, неизвестно.
Надо компенсировать то проседание, которое имело место. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию, сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, Песков назвал дату обращения президента с посланием к Федеральному собранию. Оно состоится 21 апреля.