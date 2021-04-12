Послание президента к Федеральному собранию будет «постковидным»

Послание президента к Федеральному собранию будет «постковидным»
Сегодня, 07:16ПолитикаФото: kremlin.ru
Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что объявленное послание президента к Федеральному собранию будет «постковидным».

Послание парламенту, по словам Пескова, «так или иначе будет постковидным» и также затронет меры поддержки населения. О том, чему будет посвящено ежегодное послание Федеральному собранию пресс-секретарь главы государства рассказал телеканалу «Россия 1».

Дмитрий Песков отметил, что сейчас в России из-за коронавируса ощущается кризис. Он, по его словам, еще не закончился и сколько времени на это понадобится, неизвестно.

Надо компенсировать то проседание, которое имело место. И не просто компенсировать, а нужно переходить к развитию, сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, Песков назвал дату обращения президента с посланием к Федеральному собранию. Оно состоится 21 апреля.

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