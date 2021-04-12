За использование наушников на экзамене в ГИБДД екатеринбуржцу грозит 12 лет тюрьмы

50-летнего местного жителя задержали сотрудники полиции, который пытался дать взятку следователю в размере 300 тысяч рублей за прекращении в отношении него проверки по статье об использовании незаконных технических средств.
Незадолго до этого свердловчанин сдавал теоретический экзамен в ГИБДД, во время которого использовал микронаушник и скрытую камеру. Использование техсредств заметил принимавший экзамен сотрудник Госавтоинспекции и сообщил об этом следователям, рассказал Znak, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
Сотрудник ГИБДД, принимавшийся экзамен, заметил это и сообщил о мужчине следователям.
В итоге в отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере должностному лицу (291 статья УК РФ).
Мужчине грозит штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки, а также реальный срок — до 12 лет лишения свободы.
Напомним, уральский майор подозревается в сговоре с бомжом ради повышения раскрываемости. На 38-летнего начальника службы участковых уполномоченных одного из отделов полиции УМВД по возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.