За использование наушников на экзамене в ГИБДД екатеринбуржцу грозит 12 лет тюрьмы

За использование наушников на экзамене в ГИБДД екатеринбуржцу грозит 12 лет тюрьмы
Сегодня, 12:10ПолитикаФото: pixabay.com
За использование наушников во время сдачи экзамена в ГИБДД екатеринбуржцу грозит до 12 лет тюрьмы. Мужчина пытался дать взятку следователю, чтобы прекратить в отношении него проверку.

50-летнего местного жителя задержали сотрудники полиции, который пытался дать взятку следователю в размере 300 тысяч рублей за прекращении в отношении него проверки по статье об использовании незаконных технических средств.

Незадолго до этого свердловчанин сдавал теоретический экзамен в ГИБДД, во время которого использовал микронаушник и скрытую камеру. Использование техсредств заметил принимавший экзамен сотрудник Госавтоинспекции и сообщил об этом следователям, рассказал Znak, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Сотрудник ГИБДД, принимавшийся экзамен, заметил это и сообщил о мужчине следователям.

В итоге в отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело за дачу взятки в крупном размере должностному лицу (291 статья УК РФ).

Мужчине грозит штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки, а также реальный срок — до 12 лет лишения свободы.

Напомним, уральский майор подозревается в сговоре с бомжом ради повышения раскрываемости. На 38-летнего начальника службы участковых уполномоченных одного из отделов полиции УМВД по возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Сюжеты:
Екатеринбург
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