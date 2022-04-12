Краснодарский театр получил бывшего вице-мэра Новоуральска в руководители

Краснодарский театр получил бывшего вице-мэра Новоуральска в руководители
Краснодарский театр получил бывшего вице-мэра Новоуральска в руководители
Сегодня, 21:31ПолитикаФото: pixabay
Бывший вице-мэр одного из городов Свердловской области Максим Секачев получил новое назначение. Из кресла руководителя закрытого города свердловчанин пересел на стул директора театра драмы Краснодара.

Максим Секачев, ранее возглавлявший управление социальной политики Новоуральска, а позднее — первый заместитель главы города, стал победителем конкурса на должность руководителя учреждения культуры. Свердловчанин 8 апреля обошел всех конкурентов на пост директора «Краснодарского академического театра драмы им. Максима Горького».

В декабре 2021 года конкурс не состоялся. Однако уже в 2022 году Максим Секачев прошел отбор по главным критериям — наличие высшего образования, опыта работы в сфере культуры от одного года, а также опыта работы руководителем.

Максим Секачев ранее работал в «Театре музыки, драмы и комедии» в Новоуральске, а также получил высшее образование в 2013 году по специальности «менеджмент социально-культурной деятельности».

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