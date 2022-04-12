Краснодарский театр получил бывшего вице-мэра Новоуральска в руководители

Максим Секачев, ранее возглавлявший управление социальной политики Новоуральска, а позднее — первый заместитель главы города, стал победителем конкурса на должность руководителя учреждения культуры. Свердловчанин 8 апреля обошел всех конкурентов на пост директора «Краснодарского академического театра драмы им. Максима Горького».
В декабре 2021 года конкурс не состоялся. Однако уже в 2022 году Максим Секачев прошел отбор по главным критериям — наличие высшего образования, опыта работы в сфере культуры от одного года, а также опыта работы руководителем.
Максим Секачев ранее работал в «Театре музыки, драмы и комедии» в Новоуральске, а также получил высшее образование в 2013 году по специальности «менеджмент социально-культурной деятельности».