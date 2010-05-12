«Информационное общество Свердловской области» обойдется региональной казне в 43 миллиона

Программа рассчитана до 2012 года. Как пишет АПИ, в скором времени свердловчане смогут, выйдя на единый информационный портал и поставив вопрос, получить понятный ответ, куда они должны обратиться для решения задачи, по какому адресу, в какое время и с каким пакетом документов. В частности речь идет об услугах в сфере образования и науки, здравоохранения, содействия занятости населению, культуры, ЖКХ, строительства и регулирования предпринимательской деятельности.