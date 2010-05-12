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«Информационное общество Свердловской области» обойдется региональной казне в 43 миллиона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Информационное общество Свердловской области» обойдется региональной казне в 43 миллиона

12 мая 2010, 16:28ПолитикаArtem
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