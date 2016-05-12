Бывшего министра Алексея Пьянкова отправили в Челябинский следственный изолятор

Вечером 9 мая получил команду от надзирателя ПФРСИ ИК №13 Нижнего Тагила собраться за 5 минут «на этап» без объяснения причин и конечной цели следования. Далее под лай собак и под дулами автоматов повели в общий «столыпинский вагон» совместно с уже осужденными лицами.

Ночью 9 мая доставили в ПФРСИ ИК №2 Екатеринбурга, где провел менее суток. Успел сменить две камеры. В этот период случился гипертонический криз, вызвали врача, который оказал медицинскую помощь.

В ночь с 10 на 11 мая этапирован на железнодорожную станцию. Далее в неотапливаемом вагоне, без сна прибыл на железнодорожную станцию Челябинска. Оттуда к 14 часам 11 мая был доставлен в изолятор ФСБ №7 города Челябинска и помещен в одиночную камеру.

Благодарен всем, кто меня поддерживает, -- рассказал своим адвокатам Алексей Пьянков, сообщает Ystav.com.

Игорь Путинцев, защитник экс-главы МУГИСО, предполагает, что перевод экс-министра в другую область осуществлен для того, чтобы адвокатам труднее было выстроить линию защиты и обжаловать арест подсудимого на заседании. Перемещения свердловского министра из города в город осложняют его общение с адвокатом, так как встречи во время дислокаций обвиняемого запрещены.

Есть также версия, что экс-главу МУГИСО увезли из Свердловской области по другим причинам. В некоторых средствах массовой информации полагают, что бывшего руководителя МУГИСО отправили на Южный Урал, чтобы на него не оказывалось давление. А также для того, чтобы избежать нажима со стороны вышестоящих лиц на руководство колонии с целью улучшить условия арестованного.

Напомним,

Сегодня в Свердловском областном суде будут рассмотрены жалобы адвокатов на арест министра и его зама, Артёма Богачева.