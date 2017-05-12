«Единая Россия» определилась с участниками праймериз на пост губернатора Свердловской области
12 мая 2017, 07:00Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В праймериз, итоги которого будут подведены 10 июня, помимо врио губернатора Евгения Куйвашева примет участие секретарь областного отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий.
Об этом стало известно по итогам заседания политсовета партии. Кандидатура соперника Куйвашева - Шептия - была поддержана большинством голосов. Сейчас кандидаты готовятся провести не менее пяти встреч с секретарями партии в местных округах.
До пятого июня рабочий тур предстоит завершить, передает издание Правда УрФО. Добавим, первая встреча пройдет уже через неделю - 18 мая.
Итоговое решение о выдвижении кандидатов на выборы от партии примут 10 июня на конференции областного отделения Единой России.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей