Путин может встретиться с президентом Южной Кореи на выставке в Екатеринбурге

«Иннопром-2018».

В 2018 году президент Владимир Путин может вновь посетить выставку «Иннопром», которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге, пишет ZNAK.



Есть вероятность, что там состоится встреча главы государства с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. В этом году Южная Корея выступает партнером проходящего на «Иннопроме» форума. В выставке примут участие 120 компаний из этой страны.

Владимир Путин уже посещал «Иннопром» в 2017 году. На прошлой выставке президент получил в подарок авторский жилет в цветах российского флага с надписью «Made in Ural» и конструктор для своих внуков.