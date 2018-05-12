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Новости Нижнего Тагила

Путин может встретиться с президентом Южной Кореи на выставке в Екатеринбурге

12 мая 2018, 14:35Добавить новость
Екатеринбург,Путин,Южная Корея,выставка,форум,ИННОПРОМ
В июле президент Владимир Путин может встретиться с лидером Южной Кореи во время проходящей в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2018».

В 2018 году президент Владимир Путин может вновь посетить выставку «Иннопром», которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге, пишет ZNAK.

Есть вероятность, что там состоится встреча главы государства с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. В этом году Южная Корея выступает партнером проходящего на «Иннопроме» форума. В выставке примут участие 120 компаний из этой страны.

 

Владимир Путин уже посещал «Иннопром» в 2017 году. На прошлой выставке президент получил в подарок авторский жилет в цветах российского флага с надписью «Made in Ural» и конструктор для своих внуков. 

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