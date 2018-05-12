Путин может встретиться с президентом Южной Кореи на выставке в Екатеринбурге
12 мая, 14:35Политика
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В июле президент Владимир Путин может встретиться с лидером Южной Кореи во время проходящей в Екатеринбурге выставки «Иннопром-2018».
Сюжеты: Екатеринбург
В 2018 году президент Владимир Путин может вновь посетить выставку «Иннопром», которая пройдет с 9 по 12 июля в Екатеринбурге, пишет ZNAK.
Есть вероятность, что там состоится встреча главы государства с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. В этом году Южная Корея выступает партнером проходящего на «Иннопроме» форума. В выставке примут участие 120 компаний из этой страны.
Владимир Путин уже посещал «Иннопром» в 2017 году. На прошлой выставке президент получил в подарок авторский жилет в цветах российского флага с надписью «Made in Ural» и конструктор для своих внуков.
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