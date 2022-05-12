Новый врио губернатора Томской области в ходе выступления перепутал название региона

Новый врио губернатора Томской области Владимир Мазур, выступая перед местными жителями, перепутал название региона, передает РБК.
В опубликованном ролике видно, что Владимир Мазур сперва выражает отдельную благодарность теперь уже экс-губернатору - Жвачкину Сергею Анатольевичу, занимавшему данный пост более 10 лет, а затем сообщает, что за эти годы он внёс «огромный вклад в историю Тюменской области».
Тюменская земля – это земля стойких духом сибиряков, очень искренних, порядочных и трудолюбивых людей,продолжил речь новый губернатор.
Напомним, ранее сразу пять губернаторов российских регионов подали в отставку. Владимир Путин уже назначил на их места новых врио.