Новый врио губернатора Томской области в ходе выступления перепутал название региона

В опубликованном ролике видно, что Владимир Мазур сперва выражает отдельную благодарность теперь уже экс-губернатору - Жвачкину Сергею Анатольевичу, занимавшему данный пост более 10 лет, а затем сообщает, что за эти годы он внёс «огромный вклад в историю Тюменской области».