Уральские политологи высказали свое мнение о позициях губернатора Евгения Куйвашева

Политологи Свердловской области высказали собственное мнение по поводу позиций губернатора Евгения Куйвашева. По их словам, они гораздо прочнее, чем у тех пяти губернаторов, которые ранее подали в отставку.

Текущие отставки пяти губернатором стали столь яркими из-за того, что были объявлены одновременно, уверен политолог Алексей Швайгерт. Он отметил, что ослабление их позиций и грядущие перемены были известны еще в феврале. Однако события на Украине заставили отложить решение вопроса и были сделаны в ином формате. Что касается Евгения Куйвашева, у него уверенные позиции, высокий рейтинг. Не бывает идеальных губернаторов, у всех есть если сильные и слабые стороны. И Евгений Куйвашев — это успешный глава региона, который сумел создать хороший диалог между правительственными элитами, сказал Алексей Швайгерт. По его словам, Куйвашеву удалось сохранить высокий рейтинг за счет грамотного управления, обаяния и харизмы. С ним согласен и политолог Александр Козенцев. По его словам, у губернатора надежные позиции, по сравнению с теми, что ушли в отставку. Он отметил, что это разные ситуации. У Евгения Куйвашева рейтинг высокий, и за те 10 лет, которые он находится у власти, его позиции не ослабевают. Он грамотно реагирует на текущие события: да, есть какие-то промахи, но ошибок не бывает только у тех, кто никак не действует,отмечает Козенцев. Он добавил, что действия глав регионов ограничиваются бюджетом, которым Евгений Куйвашев пользуется грамотно и делает все возможное. Старший научный сотрудник института философии и права Уро РАН Александр Белоусов выделяет Свердловскую область как сложный с экономической и политической точки зрения регион. По его словам, периодически здесь возникают элитные конфликты, развито протестное движение. Однако Куйвашев находит баланс и предотвращает катастрофы. За последнее время, с момента его выборов, за ним не наблюдается серьезных проколов, роста протестной активности. Можно сказать, что у Куйвашева все в порядке, а то, что на уроне страны произошла пакетная отставка губернаторов, это говорит, что наша политическая система работает в штатном порядке, сказал Александр Белоусов. Он добавил, что были опасения по поводу возможной заморозки предвыборных компаний из-за спецоперации. Кроме того, долгое время не проводилось ротаций. Однако массовая отставка показала, что они производятся и, вероятно, выборы пройдут по обычному сценарию. Также он уточнил, что срочных законов, которые помогут Заксобраниям рассматривать кандидатуры претендентов, вводиться не будет. Главным вопросом, по его мнению, является то, будут ли проводиться общерегиональные выборы, так как это на многое влияет. Например, на то, как будут происходить муниципальные выборы. Директор центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков утверждает, что губернаторы пяти регионов не просто так отправлены в отставку. К их деятельности были вопросы, а также возникали межэлитные конфликты. Говоря про Куйвашева, можно отметить, что коррупционных скандалов не было, не вижу резона смены ради смены, сейчас федеральные власти заняты другим, спецоперацией на Украине в том числе. Мне видится, что он склонен продолжать работу на этом посту главы региона. У него крепкая команда, прошедшая кризисный 2014 год, затем ковидные времена. Электоральных проблем у губернатора нет, говорит Андрей Русаков. Он также считает, что на данный момент губернатор ожидает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, к которой Куйвашеву надо подготовиться. Кланы-2022 в Нижнем Тагиле ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила в 2021 году

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