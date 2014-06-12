Реформа пассажирских перевозок: свердловские водители будут обучаться и повышать квалификацию

Рабочая группа, в которую вошли представители профильных министерств, ГИБДД, общественных и научных организаций, рассматривала возможности решения вопросов выполнения требований федерального закона ФЗ-196 «О безопасности дорожного движения». Как оказалось, в законодательстве нет детального описания особенностей обучения и повышения квалификации водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, легкового автотранспорта и грузовых автомобилей по новым профессиональным стандартам. Вывод у группы один – необходимо создать независимый центр подготовки и сертификации автотранспорта.

Сейчас речь идет о финансировании и федеральном софинансировании создания таких центров. Важно, чтобы до 1 июня 2015 года, когда в силу вступят поправки в ФЗ-196, в области уже были организованы независимые учреждения. Необходимо создать упреждающее обучение преподавателей автошкол, сотрудников организаций, принимающих экзамены, по реализации новых программ и методик профессиональной подготовки водителей.

Эксперты всех уровней сходятся во мнении, что качественная подготовка водителей – залог безопасного движения, особенно в сфере пассажирских перевозок.

Идеология проекта абсолютно правильная: проблема обучения и повышения квалификации водителей стоит очень остро, это безопасность на наших дорогах и безопасность пассажирских перевозок. Есть базовый университет. Площадки которого могут быть развиты при федеральной поддержке и выделении софинансирования. В решении комиссии правительства будет прописана однозначная поддержка создания Независимого центра подготовки и сертификации автотранспорта. Прошу особо обратить внимание, чтобы при подборе кадров, при принятии принципиальных решений присутствовали сотрудники ГИБДД, как наиболее компетентного органа в безопасности дорожного движения подвел итог председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Естественно, нужно заботиться не только о пассажироперевозках, но и о транспортировке грузов. В частности, корпоративные грузоперевозки, цену на которые обычные перевозчики зачастую завышают под надуманными предлогами. В таком случае можно посоветовать пользоваться услугами проверенной компании, машины которой специально приспособлены для перевозки архивов и сопутствующего оборудования.