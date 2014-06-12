В МИД РФ обвинили Украину в применении запрещенного оружия в Славянске
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов обвинил украинских силовиков в применении запрещенного оружия против жителей Славянска.
В ночь на четверг ополченцы сообщили, что деревню Семеновка в пригороде Славянска обстреляли зажигательными бомбами. В деревне возникло несколько пожаров. Это первый случай использования зажигательных бомб в конфликте на юго-востоке Украины.
Украинские силовики и неонацисты применяют запрещенное оружие против жителей Славянска, обстреливают беженцев, убивают детей написал Долгов в четверг в своем микроблоге в Twitter.
Он также напомнил о невыполненных обещаниях президента Украины Петра Порошенко прекратить спецоперацию на юго-востоке страны и создать безопасные гуманитарные коридоры для беженцев.
Множатся гуманитарные преступления Киева против гражданского населения Юго-Востока, которые должны быть расследованы, и виновные наказаны добавил Долгов.
В субботу в Киеве состоялась инаугурация Порошенко, избранного на внеочередных выборах 25 мая. Он принес присягу украинскому народу на заседании парламента и представил свой план мирного урегулирования кризиса на востоке Украины. Выборы на Украине проходили на фоне глубокого политического кризиса и проводимой киевскими властями масштабной силовой операции против сторонников независимости на востоке страны, которая уже привела к многочисленным жертвам с обеих сторон, в том числе среди мирного населения. В Москве эту спецоперацию назвали карательной и призывают Киев немедленно ее прекратить.