В МИД РФ обвинили Украину в применении запрещенного оружия в Славянске

В ночь на четверг ополченцы сообщили, что деревню Семеновка в пригороде Славянска обстреляли зажигательными бомбами. В деревне возникло несколько пожаров. Это первый случай использования зажигательных бомб в конфликте на юго-востоке Украины.

Украинские силовики и неонацисты применяют запрещенное оружие против жителей Славянска, обстреливают беженцев, убивают детей написал Долгов в четверг в своем микроблоге в Twitter.

Он также напомнил о невыполненных обещаниях президента Украины Петра Порошенко прекратить спецоперацию на юго-востоке страны и создать безопасные гуманитарные коридоры для беженцев.

Множатся гуманитарные преступления Киева против гражданского населения Юго-Востока, которые должны быть расследованы, и виновные наказаны добавил Долгов.