Самоизоляция, день семьдесят третий. Что происходит в Нижнем Тагиле

За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле были подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом. Оперативный штаб Свердловской области сообщил о 10 зараженных. Общее количество заболевших достигло 353 человека.

Дзержинский суд Нижнего Тагила был закрыт на санитарную обработку из-за коронавируса. На данный момент все личные посещения граждан отменены, а также рассматриваются только дела, требующие безотлагательного решения.

Дзержинский суд Нижнего Тагила закрыли на санобработку из-за коронавируса

Одна из жительниц города, забеременевшая перед пандемией, рассказала TagilCity.ru свой взгляд на российскую медицину.

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В ИК-6 Нижнего Тагила был проведен конкурс на самую креативную маску. Осужденные девушки изготовили интересные маски для защиты от вируса.

В колонии Нижнего Тагила заключённые придумали творческий способ защиты от COVID-19

Сегодня прошло первое заседание специальной группы священников, которые готовы причащать больных коронавирусом в больницах и на дому, сообщается, в группе во «Вконтакте» Нижнетагильской епархии. Несмотря на пандемию коронавируса, церковь продолжает нести служение. Так, для пребывающих на самоизоляции, проводятся онлайн-службы, а при необходимости совершения таинств священники приходят на дом.

Парк Бондина в группе во «Вконтакте» приглашает каждого желающего принять участие в конкурсе детских рисунков ко Дню медицинского работника 21 июня.

В Свердловской области второй день подряд подтверждается больше 300 случаев. Так, за сутки с 11 по 12 июня было выявлено 320 случаев заражения. Общее количество заболевших составляет 8826 человек. Кроме того, второй день не подтверждается ни одного летального случая.