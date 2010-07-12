Cвердловская прокуратура проконтролирует безопасность в детских учреждениях Среднего Урала

Прокурор области Юрий Пономарев подписал распоряжение об организации проверок соблюдения законодательства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних, пребывающих в детских учреждениях Свердловской области.

Соответствующие проверки организуют все территориальные прокуроры, к участию в мероприятиях привлечены специалисты органов Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора. В ходе проверок органы прокуратуры дадут оценку действиям руководителей детских учреждений по обеспечению безопасного пребывания детей в таких учреждениях.

Напомним, 7 июля шестеро московских школьников, отдыхающих в лагере "Азов", и их вопитатель утонули во время купания в Азовском море. Прибывшим на место спасателям удалось вытащить из воды живым только одного мальчика. По данным прокуратуры Краснодарского края, погибшие купались в неположенном месте.