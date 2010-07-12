Единственное в 2010 году солнечное затмение завершилось

Наблюдать его можно было в Южной части Тихого океана. Лучшей наблюдательной площадкой был остров Пасхи.

Затмение началось 11 июля в 18:15 по гринвичскому времени (22:15 мск) и завершилось в 20:51 (0:51 12 июля мск). Продолжительность полной фазы, которую можно было наблюдать только над океаном, составила 5 мин. 20 сек., что почти вдвое дольше обычной длительности подобных затмений.