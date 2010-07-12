На Среднем Урале начинается сезон дождей

Как сообщили "Уралинформбюро" в Свердловском гидрометцентре, 12 июля в регион пришел циклон. 13-14 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, местами грозы. Температура воздуха ночью - плюс 14-19 градусов, днем столбик термометра поднимется до 24-29 градусов выше нуля.