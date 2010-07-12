На Среднем Урале начинается сезон дождей
12 июля 2010, 17:11ПолитикаОльга
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Аномальную жару на Среднем Урале сменяют дожди.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Свердловском гидрометцентре, 12 июля в регион пришел циклон. 13-14 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, местами грозы. Температура воздуха ночью - плюс 14-19 градусов, днем столбик термометра поднимется до 24-29 градусов выше нуля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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