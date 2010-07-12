Роспотребнадзор выступает за введение в России сиесты
Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в связи с аномальной жарой во многих российских регионах призвал работодателей подумать о введении удлиненного обеденного перерыва, сообщает NEWSru.com
Сиеста, послеобеденный короткий отдых, существует в жарких странах, в некоторых из них такой перерыв длится с 12:00 до 15:00.
"Работодателям и тем, кто защищает права работников, где это возможно и необходимо, следует подумать об изменении графиков работы. С учетом жары, трудовую активность можно перенести на более раннее и более позднее время, а в пик жары, когда самый солнцепек, можно сделать удлиненный перерыв", - цитирует NEWSru.com Онищенко.
Роспотребнадзор советует сократить до минимума пребывание на воздухе под прямым воздействием солнца, обязательно ходить с покрытой головой, пить больше, чем обычно. Кондиционерами, мороженым и ледяной водой лучше не злоупотреблять, это чревато заболеваниями горла. "Лично я пью горячий чай, это правильнее», — сказал Онищенко.