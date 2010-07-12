Роспотребнадзор выступает за введение в России сиесты

Сиеста, послеобеденный короткий отдых, существует в жарких странах, в некоторых из них такой перерыв длится с 12:00 до 15:00.

"Работодателям и тем, кто защищает права работников, где это возможно и необходимо, следует подумать об изменении графиков работы. С учетом жары, трудовую активность можно перенести на более раннее и более позднее время, а в пик жары, когда самый солнцепек, можно сделать удлиненный перерыв", - цитирует NEWSru.com Онищенко.