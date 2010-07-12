"Шоколадный патриотизм" продемонстировали россияне

Шоколад улучшает настроение и способствует психологическому восстановлению, создает ощущение влюбленности и замедляет процессы старения. Поэтому в 1995 году французы придумали отмечать праздник этого замечательного продукта. Сегодня День шоколада отмечается по всему миру.