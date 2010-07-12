"Шоколадный патриотизм" продемонстировали россияне
12 июля 2010, 08:13ПолитикаОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 июля весь мир отметил День шоколада.
Шоколад улучшает настроение и способствует психологическому восстановлению, создает ощущение влюбленности и замедляет процессы старения. Поэтому в 1995 году французы придумали отмечать праздник этого замечательного продукта. Сегодня День шоколада отмечается по всему миру.
Накануне Дня шоколада ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, посященного любимому многими лакомтсву. Как передает «Интерфакс», большинство россиян продемонстрировали «шоколадный патриотизм». 73% опрошенных уверены, что отечественный шоколад лучше импортного.
79% россиян любят есть шоколад, причем наибольшей популярностью у них пользуется молочный (42%). Горький предпочитают 29%. При этом 19% опрошенных к сладкому вообще равнодушны.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей