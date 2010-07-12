Студентки лучше сдают математику после обсуждения стереотипа о женщинах

Оказалось, что результаты экзамена по математике у студенток улучшаются, если перед выполнением задания они обсудят, почему стереотип о плохих математических способностях женщин является лишь стереотипом. Об этом пишет Газета.ru.

«Существование «угрозы стереотипа», негативного воздействия распространенных представлений на поведение человека, которого они напрямую касаются, подтверждается множеством свидетельств. Она может иметь значение в таких темах, как «Женщины и выбор профессии», «Раса и академические результаты», а также для социальных классов», – прокомментировали ученые результаты исследования.