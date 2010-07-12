В Москву с ветерком

"Стоимость строительства магистрали оценивается в 2,5 триллиона рублей. При этом коэффициент рентабельности проекта составляет 1,4, то есть при выходе на полную мощность экономическая выгода составит порядка 3,5 триллиона рублей. Отдача значительная, но ее объем можно еще увеличивать. Дело в том, что если заказчик и исполнитель будут работать в рамках контракта жизненного цикла, то себестоимость проекта сократится почти вдвое.

Согласно условиям такого контракта одна сторона – то есть исполнитель инфраструктурного проекта - за свой счет и с использованием собственных материалов возводит объект и эксплуатирует его в течение всего расчетного срока эксплуатации (жизненного цикла). Он осуществляет ремонт, уход и обслуживание. Другая сторона – то есть государство - оплачивает за счет бюджета соответствующего уровня услуги по предоставлению объекта в пользование. Причем оплата осуществляется только в случае качественного выполнения функциональных параметров. Практика говорит о том, что применение контрактов жизненного цикла позволяет экономить до 40% средств при создании крупных инфраструктурных проектов. Кроме того, железную дорогу будут строить сразу с двух сторон – из Екатеринбурга и из Москвы. Таким образом, каждый ее участок начнет приносить прибыль еще до завершения строительства всей магистрали", - подчеркнули в ДИПе.