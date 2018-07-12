Дресс-код и отказ от соцсетей: новые правила введены для администрации ГГО

В распоряжении присутствуют семь разделов с правилами поведения чиновников Горноуральского округа. В них входят дисциплина труда, права и обязанности работника, режим работы и отдыха и прочее.

Так, например, по новому регламенту сотрудники администрации ГГО обязаны предоставлять информацию об изменении персональных данных в течение пяти дней. Также запрещается пользоваться социальными сетями.

Кроме того, в распоряжении говорится о том, что чиновники должны придерживаться правил служебного поведения и делового стиля одежды, независимо от должности проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость и корректность.

Запрещаются действия или высказывания, допускающие создание агрессивной обстановки на рабочем месте; занятие посторонними или своими личными делами в помещении администрации. Нельзя курить в местах, не отведённых для курения, а также выносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие работодателю, без его разрешения,говорится в распоряжении.