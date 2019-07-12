Мэр Нижнего Тагила отправил своего зама «жить» в строящейся школе
Сегодня, 09:53ПолитикаФото: TagilCity.ru
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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитал своего заместителя по строительству и горхозяйству Владимира Юрченко за медлительность в ходе благоустройства строящейся школы № 100.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Освобождаю вас от всех совещаний, оперативок, штабов. Пока ваше рабочее место в школе №100. Пять столбов за день, мы так не благоустроим школу к 1 сентября,сказал мэр.
После этого Пинаев попросил Юрченко покинуть совещание и заявил, что отстраняет его от горхозяйства до 1 августа, а до тех пор его обязанности будет выполнять заместитель Андрей Лебедев.
Напомним, в новая школа на Муринских прудах должна быть сдана до 1 сентября.
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