Мэр Нижнего Тагила отправил своего зама «жить» в строящейся школе

Освобождаю вас от всех совещаний, оперативок, штабов. Пока ваше рабочее место в школе №100. Пять столбов за день, мы так не благоустроим школу к 1 сентября,сказал мэр.

После этого Пинаев попросил Юрченко покинуть совещание и заявил, что отстраняет его от горхозяйства до 1 августа, а до тех пор его обязанности будет выполнять заместитель Андрей Лебедев.