Владислав Пинаев отругал дорожников за грязь на улицах Нижнего Тагила
Сегодня, 10:04ПолитикаФото: pixabay.com
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал дорожников и предпринимателей за грязь на улицах. По этому поводу он обратился к представителям «Тагилдорстроя».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Валяются бутылки, банки. Я такого не видел никогда. Ни одного подборщика в городе. Люди утром едут на работу, люди гуляют с собаками, город должен быть чистый. До Гальянку по всему маршруту следования я встретил двух подборшиков, которые на скамейке сидели,сказал мэр.
После этого он попросил главу управления по развитию предпринимательства Людмилу Абдулкадырову обратить внимание на улицу возле рынка Уральский.
Напротив рынка Уральский полный гадюшник. Полные урны. Я прошу сделать замечание. С самого утра квартальные пусть подходят, фиксируют, вызывают административную комиссию,сказал Пинаев.
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