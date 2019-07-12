Владислав Пинаев отругал дорожников за грязь на улицах Нижнего Тагила

Валяются бутылки, банки. Я такого не видел никогда. Ни одного подборщика в городе. Люди утром едут на работу, люди гуляют с собаками, город должен быть чистый. До Гальянку по всему маршруту следования я встретил двух подборшиков, которые на скамейке сидели,сказал мэр.