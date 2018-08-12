Паводок подступил к садам в Монзино под Нижним Тагилом

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10 августа в Монзино под Нижним Тагилом затопило садовые участки.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ИА «Все новости»
Под Нижним Тагилом под угрозой затопления оказались сады, расположенные в районе Монзино. Вода из реки Тагил начала прибывать вечером, примерно в 22:00.
Спасатели посоветовали садоводам на время покинуть дома на затопленных участках, однако сделать это могут не все, поскольку у некоторых жителей в садах живет домашний скот.
Как рассказали в пресс-службе администрации, из Леневского водохранилища идет медленный сброс воды, уровень которой поднялся из-за прошедших 9 августа дождей.
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