Паводок подступил к садам в Монзино под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом под угрозой затопления оказались сады, расположенные в районе Монзино. Вода из реки Тагил начала прибывать вечером, примерно в 22:00.

Спасатели посоветовали садоводам на время покинуть дома на затопленных участках, однако сделать это могут не все, поскольку у некоторых жителей в садах живет домашний скот.