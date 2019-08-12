Крупнейшие протесты в Москве за последние 30 лет

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный митинг «Вернем себе право на выборы», акцию уже называют самой масштабной после событий 2012 года на «Болотной». «Новые известия» решили вспомнить, какие еще протесты происходили за последние 30 лет.
В период с 20 июля по 10 августа этого года прошли три митинга, последний, 10 августа, собрал 60 тысяч человек, по данным «Белого счетчика». По данным МВД, 20 тысяч человек. Большинство митингующих — жители Москвы (74%), задержаны, по информации «ОВД-инфо», более 200 человек.
Причинами народного недовольства стало то, что с выборов в Мосгордуму сняли оппозиционеров и независимых кандидатов, сообщив, что они не прошли «муниципальный фильтр». Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября этого года.
9 октября 1989 года был принят закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», это привело к тому, что 4 февраля 1990 года люди вышли на митинг. По данным властей, в митинге приняли участие 200 тысяч человек, неофициальные источники сообщают о 500 тысячах участников.
Люди прошли от Крымского моста по Садовому кольцу и Горьковской улице до площади 50-летия Октября. В качестве главного спикера выступил Борис Ельцин, позже ставший президентом России. По результатам народного волнения Михаил Горбачёв на следующий день выступил с заявлением о введении поста президента и отмене монополии КПСС на власть.
23 февраля 1991 года от 600 до 800 тысяч человек вышли на Манежную площадь и требовали сохранить СССР. В 1991 году прошли несколько таких акций. Сообщается, что народ приходил «добровольно-принудительно». В итоге СССР все равно распался.
18–21 августа 1991 года несколько сотен человек защищали Белый дом, в ходе акций погибли три человека. Народ был недоволен вице-президентом Геннадием Янаевым и руководителями силовых ведомств Государственного комитета по Чрезвычайному положению, а также ограничением свобод ради сохранения Советского союза. В итоге ГКЧП был ликвидирован.
23 февраля 1992 года прошло выступление «красно-коричневых» — коммунистов и сторонников националистической оппозиции. Они были недовольны реформами. Митинг вылился в противостояние с милицией. В мероприятии приняли участие 10 тысяч человек.
21 сентября — 4 октября 1993 года прошел «Октябрьский путч» в результате которого погибли 158 человек и более 400 были ранены. Причинной акции явилось противостояние Бориса Ельцина, Виктора Черномырдина, их сторонников с одной стороны, и вице-президента Александра Руцкого, народных депутатов и членов Верховного совета.
Наибольшая народная активность наблюдалась 3 октября, когда удалось прорвать оцепление вокруг Дома Советов, захватить здание мэрии. Тогда же произошла попытка захвата «Останкино». Съезд народных депутатов и Верховный Совет разогнали 4 октября с применением военной техники. В итоге была принята новая Конституция, которая сохранилась до наших дней.
13 мая — 17 августа 1998 года проходят профессиональные забастовки. В Москве шахтеры требовали погасить долги по зарплате, на тот момент сумма составила 60 миллионов деноминированных рублей. К 22 мая забастовщики перекрыли все крупные ж/д магистрали. В результате часть долга по зарплате митингующим выплатили. В августе этого же года случился экономический кризис.
31 марта 2001 года 20 тысяч человек вышли на митинг на Пушкинской площади. Митинг собрался в защиту телекомпании НТВ, по существу это была первая акция против политики, проводимой президентом России Владимиром Путиным.
11 декабря 2010 года в Москве 50 тысяч человек, по неофициальным данным, вышли на митинг после гибели фаната «Спартака» Егора Свиридова в драке с выходцами с Северного Кавказа. В результате пострадали 32 человека, 65 человек задержаны. К существенным изменениям в миграционной политике это не привело.
5 декабря 2011 года 10 тысяч человек приняли участие митинге на Чистых прудах, он прошёл после выборов депутатов Государственной думы VI созыва. Протестующие требовали разобраться с итогами выборов. Результата активисты не добились, однако арест Алексея Навального и Ильи Яшина закрепил их статус неформальных оппозиционных лидеров.
После этого прошли еще несколько аналогичных митингов.
6 мая 2012 года прошла акция против инаугурации Владимира Путина, в ней приняли участие восемь тысяч человек, по данным ГУВД и от 100 до 120 тысяч, по данным организаторов. Для обеспечения порядка были задействованы более 12 тысяч силовиков.
В 2014 году в 40 регионах России прошли митинги «За достойную медицину». В Москве в мероприятии участвовали от четырех до шести тысяч врачей. Отменить реформу здравоохранения митингующим не удалось. Правительство тогда пообещало компенсации уволенным медикам.
В период с 2017 по 2018 год протестные движения сместились в регионы. Причины митингов были разные, люди боролись за экологии или, например, против системы «Платон».
Однако лето 2019 года вернуло в столицу России протестные движения.