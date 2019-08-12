Крупнейшие протесты в Москве за последние 30 лет

В период с 20 июля по 10 августа этого года прошли три митинга, последний, 10 августа, собрал 60 тысяч человек, по данным «Белого счетчика». По данным МВД, 20 тысяч человек. Большинство митингующих — жители Москвы (74%), задержаны, по информации «ОВД-инфо», более 200 человек.

Причинами народного недовольства стало то, что с выборов в Мосгордуму сняли оппозиционеров и независимых кандидатов, сообщив, что они не прошли «муниципальный фильтр». Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября этого года.

9 октября 1989 года был принят закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», это привело к тому, что 4 февраля 1990 года люди вышли на митинг. По данным властей, в митинге приняли участие 200 тысяч человек, неофициальные источники сообщают о 500 тысячах участников.

Люди прошли от Крымского моста по Садовому кольцу и Горьковской улице до площади 50-летия Октября. В качестве главного спикера выступил Борис Ельцин, позже ставший президентом России. По результатам народного волнения Михаил Горбачёв на следующий день выступил с заявлением о введении поста президента и отмене монополии КПСС на власть.

23 февраля 1991 года от 600 до 800 тысяч человек вышли на Манежную площадь и требовали сохранить СССР. В 1991 году прошли несколько таких акций. Сообщается, что народ приходил «добровольно-принудительно». В итоге СССР все равно распался.

18–21 августа 1991 года несколько сотен человек защищали Белый дом, в ходе акций погибли три человека. Народ был недоволен вице-президентом Геннадием Янаевым и руководителями силовых ведомств Государственного комитета по Чрезвычайному положению, а также ограничением свобод ради сохранения Советского союза. В итоге ГКЧП был ликвидирован.

23 февраля 1992 года прошло выступление «красно-коричневых» — коммунистов и сторонников националистической оппозиции. Они были недовольны реформами. Митинг вылился в противостояние с милицией. В мероприятии приняли участие 10 тысяч человек.

21 сентября — 4 октября 1993 года прошел «Октябрьский путч» в результате которого погибли 158 человек и более 400 были ранены. Причинной акции явилось противостояние Бориса Ельцина, Виктора Черномырдина, их сторонников с одной стороны, и вице-президента Александра Руцкого, народных депутатов и членов Верховного совета.

Наибольшая народная активность наблюдалась 3 октября, когда удалось прорвать оцепление вокруг Дома Советов, захватить здание мэрии. Тогда же произошла попытка захвата «Останкино». Съезд народных депутатов и Верховный Совет разогнали 4 октября с применением военной техники. В итоге была принята новая Конституция, которая сохранилась до наших дней.

13 мая — 17 августа 1998 года проходят профессиональные забастовки. В Москве шахтеры требовали погасить долги по зарплате, на тот момент сумма составила 60 миллионов деноминированных рублей. К 22 мая забастовщики перекрыли все крупные ж/д магистрали. В результате часть долга по зарплате митингующим выплатили. В августе этого же года случился экономический кризис.

31 марта 2001 года 20 тысяч человек вышли на митинг на Пушкинской площади. Митинг собрался в защиту телекомпании НТВ, по существу это была первая акция против политики, проводимой президентом России Владимиром Путиным.

11 декабря 2010 года в Москве 50 тысяч человек, по неофициальным данным, вышли на митинг после гибели фаната «Спартака» Егора Свиридова в драке с выходцами с Северного Кавказа. В результате пострадали 32 человека, 65 человек задержаны. К существенным изменениям в миграционной политике это не привело.

5 декабря 2011 года 10 тысяч человек приняли участие митинге на Чистых прудах, он прошёл после выборов депутатов Государственной думы VI созыва. Протестующие требовали разобраться с итогами выборов. Результата активисты не добились, однако арест Алексея Навального и Ильи Яшина закрепил их статус неформальных оппозиционных лидеров.

После этого прошли еще несколько аналогичных митингов.

6 мая 2012 года прошла акция против инаугурации Владимира Путина, в ней приняли участие восемь тысяч человек, по данным ГУВД и от 100 до 120 тысяч, по данным организаторов. Для обеспечения порядка были задействованы более 12 тысяч силовиков.

В 2014 году в 40 регионах России прошли митинги «За достойную медицину». В Москве в мероприятии участвовали от четырех до шести тысяч врачей. Отменить реформу здравоохранения митингующим не удалось. Правительство тогда пообещало компенсации уволенным медикам.

В период с 2017 по 2018 год протестные движения сместились в регионы. Причины митингов были разные, люди боролись за экологии или, например, против системы «Платон».