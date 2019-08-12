Роскомнадзор потребовал не рекламировать на YouTube несанкционированные митинги
Сегодня, 08:53ПолитикаФото: Скриншот Google
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Соответствующее письмо было направлено в компанию Google, пишут «Новые известия».
По имеющейся информации, владельцы каналов на YouTube, приобретают инструменты, помогающие продвигать видео в интернете. В частности, речь идет о всплывающих уведомлениях. Таким образом, по мнению ведомства, могут распространяться призывы к участию в незаконных митингах.
В Роскомнадзоре пояснили, что «в случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства», что повлечет за собой принятие определенных мер.
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