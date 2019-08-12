Роскомнадзор потребовал не рекламировать на YouTube несанкционированные митинги

По имеющейся информации, владельцы каналов на YouTube, приобретают инструменты, помогающие продвигать видео в интернете. В частности, речь идет о всплывающих уведомлениях. Таким образом, по мнению ведомства, могут распространяться призывы к участию в незаконных митингах.