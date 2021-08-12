Реклама кандидатов в ЗакСо и Госдуму появится в 155 магазинах и зданиях Тагила

Реклама кандидатов в ЗакСо и Госдуму появится в 155 магазинах и зданиях Тагила
Реклама кандидатов в ЗакСо и Госдуму появится в 155 магазинах и зданиях Тагила
Сегодня, 17:44ПолитикаФото: 1MI
Перечень специальных мест, предназначенных для размещения агитационных материалов кандидатов в Законодательное собрание Свердловской области и Госдуму РФ, определен в Нижнем Тагиле. Всего обозначено 155 площадок, постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Оборудовать места для рекламы поручено главам районных администраций Нижнего Тагила и сельских населенных пунктов. Они будут расположены недалеко от избирательных комиссий, где 19 сентября пройдут выборы.

В Дзержинском районе будет организовано 46 мест для размещения рекламы. Агитационные материалы появятся в здании травмпункта ЦГБ № 1 на проспекте Вагоностроителей, 12, детской художественной школе № 2 на Ленинградском проспекте, 35, продуктовых магазинах и других местах.

В Ленинском районе под агитацию кандидатов выделено 48 точек. Они будут располагаться в Нижнетагильской филармонии на проспекте Ленина, 25, городской станции юных натуралистов на улице Пархоменко, 18, центральной городской библиотеке на проспекте Строителей, 1а, различных магазинах и в других общественных местах.

В Тагилстроевком районе будут действовать 53 площадки, в том числе в школе № 34 на улице Горняка, 25, вокзале станции Смычка на улице Константина Пылаева, 7, городской поликлинике № 4 на улице Новострой, 24, в офисах управляющих компаний, магазинах, ресторанах и других зданиях.

Остальные 8 мест для агитации расположены в сельских населенных пунктах Покровское, Чащино, Висимо-Уткинск, Уралец, Сулем, Усть-Утка, Верхняя Ослянка и Серебрянка. Материалы о кандидатах будут расположены на досках объявлений, информационных стендах, в магазинах, библиотеках и домах культуры.

Контроль за выполнением постановления возлагается на первого заместителя главы администрации Нижнего Тагила Вячеслава Горячкина.

Напомним, редакция TagilCity.ru рассказывает об актуальных политических высказываниях кандидатов в депутаты накануне выборов в Законодательное собрание Свердловской области в спецпроекте «Тагильский гамбит».

Сюжеты:
Выборы-2021ЭксклюзивНижний Тагил
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