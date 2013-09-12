Напомним, 8 сентября итоговая явка составила 33,61%. Свой голос за Ройзмана отдала треть проголосовавших - 33,31%. На втором месте – кандидат от «Единой России» Яков Силин (29,71%), на третьем – лидер свердловских «справедливороссов» Александр Бурков (20,25%).

Кандидат от КПРФ Андрей Альшевских набрал 4,56%, лидер СРО «Российской партии пенсионеров» Евгений Артюх – 3,4%. Результаты остальных колеблются от 0,2% до 1,9%.

Все протоколы голосования были обработаны еще в понедельник, однако Горизбирком не спешил официально объявлять Евгения Ройзмана победителем. Причиной стали жалобы на нарушения на избирательных участках. По словам главы Горизбиркома Ильи Захарова, сначала специалисты хотели проверить все сообщения. Если бы на каких-то участках информация подтвердилась, то все данные по голосованию были бы аннулированы.

Учитывая, что разрыв между кандидатами небольшой, лидер может смениться говорил в понедельник Илья Захаров.

Аннулировать результаты Избиркому не пришлось, и Евгений Ройзман официально стал мэром Екатеринбурга.

Напомним, 9 сентября Евгений Ройзман дал небольшую пресс-конференцию, где рассказал журналистам, что считает свою кампанию чистой и открытой, с красивым выигрышем. Он отметил, что к оппозиции себя не причисляет, придерживается высокого мнения о деловых качествах нынешнего сити-менеджера Александра Якоба и готов сотрудничать в интересах города даже с «Единой Россией».