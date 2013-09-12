У полпреда Холманских появился заместитель. Тоже тагильчанин
12 сентября 2013, 11:00Политика
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Игорь Холманских постепенно расширяет свою команду. После того, как Борис Кириллов был назначен заместителем во внутренней политике уральского полпреда, место его долго не пустовало. Об этом сообщает издание ura.ru.
Сразу же был подписан приказ о том, что отныне «помощником полномочного представителя в статусе заместителя» станет тагильчанин Сергей Морев. В аппарате полпреда он трудится с января 2013 года, а до этого возглавлял департамент по внутренней и информационной политике.
К слову, Сергей Морев - выходец корпорации Уралвагонзавод, принадлежит к «лагерю» Холманских. Издание отмечает, что слухи о повышении Морева появились сразу после его прихода в госструктуру. Считается, что он достиг большого успеха и пока не наделал ни одной серьезной ошибки, которая отразилась бы на его карьере.
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