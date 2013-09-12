У полпреда Холманских появился заместитель. Тоже тагильчанин

Сразу же был подписан приказ о том, что отныне «помощником полномочного представителя в статусе заместителя» станет тагильчанин Сергей Морев. В аппарате полпреда он трудится с января 2013 года, а до этого возглавлял департамент по внутренней и информационной политике.

К слову, Сергей Морев - выходец корпорации Уралвагонзавод, принадлежит к «лагерю» Холманских. Издание отмечает, что слухи о повышении Морева появились сразу после его прихода в госструктуру. Считается, что он достиг большого успеха и пока не наделал ни одной серьезной ошибки, которая отразилась бы на его карьере.